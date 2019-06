Calciomercato. Il Napoli lo cerca da tempo, Jordan Veretout è nel mirino di Giuntoli, direttore sportivo azzurro, per la prossima stagione. Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato Jordan Veretout in un'intervista esclusiva a Oracolo Rossonero:

Calciomercato, Veretout-Napoli, le parole di Corvino

"Fino a quando sono stato in carica io solo il Napoli si è fatto sotto, ma gli ho chiesto 40 milioni".

