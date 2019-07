Arrivano nuove conferme sull'interesse del Napoli per Nabil Fekir, trequartista in forza al Lione. Secondo quanto scrive Diario de Sevilla, il francese avrebbe messo in stand-by la trattativa con il Betis Siviglia perchè ha saputo del forte interesse del Napoli. Fekir vuole giocare le competizioni europee ed il Betis l'anno prossimo non ne farà alcuna.