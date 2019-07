Mercato Napoli, spunta Fekir! Dalla Francia: In scadenza nel 2020, tentato dall'ipotesi azzurra

Calcio mercato Napoli, il ds Giuntoli cerca un calciatore di talento in grado di alzare il tasso tecnico del reparto offensivo, e secondo i colleghi francesi di RMC Sport sarebbe spuntato un nuovo nome per la squadra azzurra: Nabil Fekir dell’Olympique Lione.

Napoli su Nabil Fekir del Lione?

Secondo RMC Sport, il calciatore francese - assente nella sconfitta nell’amichevole contro il Genoa -, sarebbe pronto a partire e, nonostante ci sia un principio d’accordo con il Betis di Siviglia, sulle sue tracce si sarebbe inserita la SscNapoli. Diario De Sevilla riporta dell'affare col Betis, messo in stand-by da parte del calciatore che aspetta offerte più importanti.

Affare Fekir, il Napoli si informa

RMC Sport riporta di un interessamento del Napoli abbastanza discreto ma continuo, parallelo alla trattativa che potrebbe portare James Rodriguez in azzurro. Nabil Fekir sarebbe un elemento adatto per alzare il tasso tecnico della squadra, anche se in questo momento non risultano offerte fatte all’Olympique Lione. Il calciatore ha solo un anno di contratto, nel giugno del 2020 potrebbe liberarsi a parametro zero, e sarebbe tentato dall'ipotesi di aggregarsi al Napoli.

Chi è Fekir?

Classe 1993, mancino puro, gioca prevalentemente come trequartista, ma può giocare anche come prima o seconda punta. È dotato di un'ottima tecnica di base, velocissimo in contropiede, bravo anche in fase realizzativa, molto abile nei dribbling e nei calci piazzati. Paragonato ad Hatem Ben Arfa, a cui si ispira, ha fisicità e soprattutto capacità di essere devastante nell'uno contro uno.