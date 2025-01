Fazzini-Napoli, accordo totale con l'Empoli! CorSport: cifre e dettagli, resta un solo step

Calciomercato Napoli. Potrebbe essere Jacopo Fazzini il colpo a centrocampo del Napoli a gennaio: il 21enne dell'Empoli piace molto al DS Giovanni Manna che ha trovato l'accordo totale con l'Empoli, anticipando anche la Lazio.

Fazzini è molto vicino al Napoli, ma la fumata bianca ancora non è arrivata. Come riportato dal Corriere dello Sport, manca il 'si' del calciatore:

"Il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Empoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un totale di 11-12 milioni di euro; Fazzini, però, non è ancora convinto dalla proposta. E anzi ha raggiunto l’accordo personale con la Lazio: dialoga da un po’ con Baroni, con cui condivide anche l’agente, ed è orientato ad accettare il trasferimento a Roma. Empoli e Lazio, però, non hanno ancora l’intesa sulla formula: il club di Lotito deve fare i conti con le limitazioni dell’indice di liquidità e dunque vorrebbe prendere il giocatore in prestito biennale - meglio ancora se gratuito - con obbligo di riscatto posticipato a giugno 2026".