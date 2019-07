"Faccia l'uomo ed eviti atteggiamenti infantili". Gazzetta: Insigne non ha gradito le parole di ADL, avrebbe voluto dire la sua

Ultime calciomercato Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna a parlare della situazione di Lorenzo Insigne dopo l'ammonimento in pubblico riservatogli da Aurelio De Laurentiis venerdì sera ai microfoni dei colleghi di Sky: "Una breve chiacchierata, probabilmente avranno parlato dello stato fisico, delle vacanze appena terminate. Lorenzo Insigne sì è accomodato al fianco di Carlo Ancelotti, sulla panchina che ha condiviso anche con Giuntoli e Simone Verdi. Sugli spalti dell’impianto di Carciato, gremiti, la gente l’ha invocato, ne ha applaudito ogni movimento. Il capitano è sembrato sereno dopo la seduta di allenamento. È arrivato in ritiro portandosi dietro l’amarezza per quanto detto da Aurelio De Laurentiis. «Faccia l’uomo è eviti atteggiamenti infantili», aveva dichiarato il presidente venerdì pomeriggio, il giorno prima dell’arrivo a Dimaro del suo capitano. Un ammonimento, senza ombra di dubbio, che il ragazzo non avrà gradito. Magari avrebbe voluto dire la sua, ma senza l’autorizzazione del club, nulla potrà mai dire".

Lorenzo Insigne

GAZZETTA: INSIGNE DELUSO DALLE PAROLE DI DE LAURENTIIS

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport aggiunge: "L’impressione è che Insigne sia arrivato quassù con la voglia di stupire, di riprendersi il Napoli dopo le polemiche che hanno caratterizzato la scorsa primavera. È sembrato che le parti si scambiassero messaggi cifrati, forse nemmeno tanto difficili da comprendere, ma resta il fatto che le polemiche non sono mancate e che il rapporto tra il giocatore, l’allenatore e il club si sia, in qualche modo. incrinato"