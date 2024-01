Fabrizio Romano: "Zielinski-Inter non è in stato avanzato! Nerazzurri i favoriti, a febbraio l'affondo"

Calciomercato SSC Napoli - Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato sulla piattaforma Kick del mercato delle italiane e su Zielinski-Inter ha dichiarato a SOS Fanta:

"L'Inter ha l'accordo verbale con Taremi, l'accordo c'è qui mentre è un caso diverso per Zielinski: a meno di clamorosi colpi di scena non resterà al Napoli, su Piotr all'Inter si sta lavorando ma non siamo in uno stato così avanzato. Andrà via a zero, l'Inter è la grande favorita: la mano non è ancora stata stretta, ci sono ancora un po' di cose da sistemare. Dopo la fine del mercato io credo lì si possa entrare più nel vivo".