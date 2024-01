Fabrizio Romano: "Nehuen Perez al Napoli ai dettagli, ecco cosa manca per chiudere"

Ultime news calciomercato Napoli - Ormai ci siamo, Nehuén Perez sarà il quinto e ultimo acquisto invernale di De Laurentiis. La stretta finale è già iniziata, lo svela anche Fabrizio Romano questa mattina via Twitter:

"Per Nehuén Pérez il Napoli pagherà all'Udinese 16 milioni di euro più 2 milioni di plusvalenza. L'accordo è alle fasi finali, come rivelato ieri.

Nehuén firmerà un contratto quadriennale con opzione per un'ulteriore stagione al Napoli. I dettagli saranno risolti a breve, poi l'here we go!".