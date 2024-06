Fabrizio Romano, giornalista, commenta le ultime notizie in merito al futuro di Romelu Lukaku:

"Il Chelsea ha chiarito la sua posizione al Napoli su Romelu Lukaku: nessuna possibilità per il trasferimento in prestito. Il Chelsea insiste su una clausola d'uscita da 38 milioni di sterline, sapendo che l'unico modo per il Napoli di pagare questa cifra potrebbe arrivare se vendessero Osimhen. Il Chelsea è pronto anche a guardare all'interesse di altri club, compreso l'Arabia Saudita".