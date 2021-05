Fabian via? CorSport: braccio di ferro Atletico Madrid-Psg, il suo sacrificio potrebbe bastare per fare cassa

Calciomercato Napoli - Un anno fa l’Atletico Madrid si era sentito rispondere «no» alle proposte su Fabian Ruiz, secondo il Corriere dello Sport i cinquanta milioni dell’estate del 2020 sono sempre pronti.

"Sembra stia per nascere un braccio di ferro tra l’Atletico Madrid ed il Psg, corteggiatrici di un centrocampista che può essere utile per fronteggiare le difficoltà di un bilancio a cui non mancheranno soltanto i soldi della Champions. L’idea sarebbe quella di cedere qualcosa e di tagliare altro. Fabian è uno dei gioielli di casa e per fare cassa potrebbe persino bastare ed avanzare il sacrificio dello spagnolo"