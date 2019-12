Fabian tra Real Madrid e Guardiola: si parla di una super offerta, Gattuso pronto a rilanciarlo per il 2020

Notizie Calcio Napoli - Recuperare Fabian Ruiz: come riferisce La Repubblica oggi in edicola, c'è anche questo tra i grandi obiettivi di Gennaro Gattuso per il 2020.

Calciomercato Napoli, Fabian tra Real Madrid e Manchester City

Lo spagnolo, giudicato il miglior giocatore dell'Europeo Under 20 di quest'estate, è stato infatti tra le delusioni nette in casa Napoli per quest'avvio di stagione. Lento, impacciato e poco efficace in zona gol. Non ha mai dato la sensazione di trascinare i compagni nonostante la sua classe. Condizionato anche dalle collocazioni tattiche non proprio a lui congeniali, si è allontanato anni luce dai suoi veri standard a cui ci aveva abituato.

L'obiettivo di Rino, dunque, sarà fargli ritrovare brillantezza e condizione per restituire ai tifosi l’immagine del talento che continua a far impazzire le grandi d’Europa. Nonostante tutto, infatti, il Real Madrid è sempre lì vigile. E col rinnovo col Napoli in stand-by poiché Fabian ha preso tempo, è attesa un’offerta importante al termine di questo campionato. In Spagna - riporta il quotidiano - non hanno dubbi: il club di Florentino Perez è più convinto del Barcellona ed è pronto a far saltare il banco con un assegno da 70 milioni. Ma c'è anche un altro grande estimatore: Pep Guardiola, intenzionato ad aggiungere il giocatore alla sua collezione di fenomeni al Manchester City.