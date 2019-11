Secondo l'osservatorio calcistico del CIES, nel Napoli c'è un giocatore che vale davvero quanto una miniera d'oro. Si tratta di Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo degli azzurri che secondo il CIES ha una valutazione economica davvero alta. Si tratta infatti di una cifra che oscilla tra i 90 e i 120 milioni di euro. Si tratterebbe di un valore quadruplicato per Fabian, visto che il Napoli lo acquistò per 30 milioni di euro. Clicca su foto allegate per vedere il grafico.

Fabian Ruiz Napoli