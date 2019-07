Fabián-Napoli, si tratterà il rinnovo già da Dimaro! Gazzetta: ad oggi guadagna solo 1,5mln, previsto ampio ritocco

La maturazione del centrocampista spagnolo del Napoli Fabián è stata clamorosamente evidente nell’Europeo Under 21, dove l’andaluso ha difeso, contrastato, impostato e concluso come nessun altro pari età ha saputo fare nella vetrina continentale appena conclusa. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, questo suoprimo titolo internazionale dà a Fabian ulteriore autostima e certezze.

Fabián, centrocampista del Napoli

Fabián-Napoli, si tratterà il rinnovo