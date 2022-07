Fabian rifiuta tutto! CorSport: senza rinnovo o cessione gli è stato comunicato che finirà ai margini del Napoli

Di incontri il Napoli ne sta collezionando un bel po' di questi tempi abruzzesi: quello con Miguel Alfaro Garcia, manager di Fabian, non è stato fruttuoso. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Ruiz ha rifiutato l'offerta del solito West Ham ma anche la proposta di rinnovo formulata da Giuntoli, e così se non riuscirà a trovare una soluzione (una squadra) gradita , il Real pensa a lui a zero, e continuerà a respingere l'ipotesi del prolungamento allora gli scenari cambieranno. In sintesi: al giocatore è stato comunicato che finirà ai margini. Come capitò a Milik due anni fa, per intenderci”