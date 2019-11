Fabian nel mirino delle big, CorSport: sempre qualche osservatore a seguirlo, c'è anche chi compra il biglietto pur di restare nell'anonimato!

Il centrocampista spagnolo del Napoli Fabián Ruiz è il soggetto dei desideri d’un Paese che ora si stropiccia gli occhi dinnanzi a quel talento, lo vogliono il Real Madrid e il Barcellona come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“A seguire Fabián Ruiz c’è sempre qualcuno, osservatori che si accreditano alla luce del sole o che invece, secondo prassi riconosciuta, che preferiscono restare avvolti nell’anonimato, passando dal botteghino, comprando il biglietto ed evitando che ci sia clamore intorno alla loro presenza: però in Lecce-Napoli, Eric Abidal s’è fatto un viaggetto «interessato», chiaramente per avere informazioni dirette, dal campo, su Fabián Ruiz: perché per combattere i giganti del calcio (spagnoli e non solo), De Laurentiis ha studiato una gabbia ancor più dorata, da 180 milioni di euro”