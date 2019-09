Mundo Deportivo - Il Barcellona segue Fabian! Poteva acquistarlo a 5-6mln, ora costa dieci volte tanto

Notizie Calcio - Il fatto che il mercato sia chiuso dal secondo giorno non significa che i grandi club vivano in uno stato letargico fino all'apertura della finestra invernale. Tutti si muovono e, come raccontano gli spagnoli di Mundo Deportivo, il Barcellona in questa stagione seguirà da vicino Fabián, centrocampista del Napoli.

Già in passato Fabián è stato vicino al Barcellona: Pep Segura, direttore generale del Barcellona, cercò di acquistarlo per il Barça B con un prestito ed opzione di acquisto. Il presidente del Betis Serra Ferrer si oppose, proponendo una cessione a titolo definitivo - non accettata - a cifre irrisorie (5-6 milioni di euro). Oggi il prezzo di Fabián è vicino ai 60 milioni di euro, se il Barcellona potesse riportarlo in Liga lo pagherebbe 10 volte di più di quanto gli sarebbe costato un paio d'anni fa.