Everton-Napoli, presidente Gremio: "Per acquistarlo è necessario che qualcuno soddisfi l’interesse sia del club che del giocatore. Ad oggi, questo non è successo"

L'edizione odierna di Tuttosport riporta alcune dichiarazioni del presidente del Gremio in merito al futuro di Everton: "Nelle ultime ore il ds azzurro ha però ripreso il discorso, sondando il terreno per il talento del Gremio per il quale non sono arrivate dall’Europa le offerte attese dopo l’exploit in maglia verdeoro. «Ma non esiste una proposta del Napoli per Everton» chiarisce Romildo Bolzan, presidente del club di Porto Alegre. «Per acquistarlo è necessario che qualcuno soddisfi l’interesse sia del Gremio che del giocatore. Ad oggi, questo non è successo». Per soddisfare le richieste del club brasiliano, a sua detta, non basterebbero 40 milioni di euro".