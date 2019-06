ESPN - Offerta dell'Atletico Madrid per Hysaj di 18 milioni di euro: i dettagli

La permanenza di Hysaj in azzurro è fortemente in dubbio, lo conferma anche il calciatore: "La mia avventura al Napoli è finita, ora voglio provare a vincere trofei". La squadra, ad oggi, più interessata è l'Atletico Madrid ma l'albanese aspetta anche la prossima destinazione di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da ESPN l'Atletico Madrid avrebbe messo sul piatto 18 milioni di euro per strapparlo ai partenopei. Difficile, tuttavia, che il presidente De Laurentiis possa accettare questa offerta dal momento che valuta il cartellino di Hysaj intorno ai 25 milioni. Si attendono rilanci da parte dei 'Colchoneros'.