Esonero deciso, il nuovo allenatore sarà Allegri o Sarri

Calciomercato - Sarri o Allegri per il ruolo di nuovo allenatore per un club che ha deciso di cambiare qualcosa. Infatti, da un momento all'altro potrebbe arrivare l'annuncio con l'esonero dell'allenatore attuale che può dire addio.

Esonero deciso: Sarri o Allegri la scelta in panchina

Sono diversi gli allenatori che sono stati accostati alla panchina di un club che è in palese difficoltà. Perché arrivano ora delle nuove notizie che riguardano quello che sta accadendo con il West Ham che non è felice dei risultati e della zona retrocessione troppa vicino. Per questo ora rischia davvero l'esonero Julen Lopetegui che può essere sostituito da un momento all'altro. Come annunciato da FootMercato, sono stati accostati Christophe Galtier, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri alla panchina del West Ham che ora riflette ed è pronto a prendere una decisione.