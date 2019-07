L'Equipe - Asse Napoli-Lille, si punta alla coppia Pepé-Rafael Leao!

Calciomercato Napoli - Doppia trattativa per il Napoli con il Lille secondo il quotidiano sportivo francese L’Equipe: il club sarebbe in corsa per gli attaccanti Rafael Leao e Nicolas Pepé, ma le eventuali trattative sarebbero complicate per via di una folta schiera di pretendenti. La richiesta per l’ivoriano è di 80 milioni, De Laurentiis sarebbe pronto a investirne 60 più una contropartita tecnica come Adam Ounas. Secondo L’Equipe ci sarebbero offerte da parte di Arsenal, Inter e Liverpool: se non accettate, il club potrebbe aprire le negoziazioni con Napoli ed Atletico Madrid.

Chi è Rafael Leao

Attaccante completo, rapido e veloce, molto fisico e bravo nel gioco aereo, è abile nel dribbling e nell'uno contro uno, oltre che avere buona tecnica individuale. Per le sue caratteristiche è stato paragonato a Pierre-Emerick Aubameyang. Ha il fisico da centravanti ma grandi doti tecniche e una falcata che lo ha fatto soprannominare «nuovo Mbappé»

Calciomercato Napoli, parla l'agente di Pepé

Ha parlato delle squadre interessate a Nicolas Pépé, fra le quali anche il Napoli, il suo agente: