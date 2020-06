Empoli, si lavora al riscatto di Ciciretti: iniziati i colloqui con il Napoli, spunta una richiesta degli azzurri

Ultime calciomercato Napoli. Amato Ciciretti, giocatore del Napoli in prestito ad Empoli, potrebbe restare in Toscana anche la prossima stagione. L'accordo con i partenopei prevede un obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, ma la permanenza dell'ex Benevento potrebbe continuare a prescindere dei risultati sportivi.

Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli.it, il club di patron Corsi starebbe già intavolando le prime discussioni con il Napoli per il riscatto a priori dell'attaccante: i dirigenti napoletani hanno già fatto sapere di essere favorevoli all'operazione, a patto di mantenere una percentuale sulla futura rivendita da parte dell'Empoli.