Empoli, il presidente Corsi: "Ricci ha grandi potenzialità, ma non abbiamo bisogno di venderlo"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Ricci è un giocatore non ancora formato ma ha delle potenzialità incredibili. Ha un cambio di passo importante, ed è anche molto intelligente tatticamente. Possiede delle qualità che molti giocatori di Serie A non hanno. Dopo un anno a Sassuolo lo vodrei biene alla Juventus. Non abbiamo bisogno di cederlo perchè il nostro bilancio è ok, quindi aspettiamo un'offerta all'altezza delle qualità del giocatore e valuteremo".