Empoli, il Ds Gemmi: "Fazzini-Napoli, vi dico come sono andate davvero le cose"

Calciomercato Napoli, come sono andate le cose per Jacopo Fazzini? A rivelarlo è stato direttamente il Ds dell’Empoli, Roberto Gemmi, ospite a ‘Speciale Calciomercato’ su SkySport: “Il Napoli aveva offerto di più? Dobbiamo chiarire alcuni aspetti, altrimenti si fa confusione. E’ vero anche il Napoli ha avuto un interesse facendo un’offerta facendo un po’ più alta ma non siamo mai andati nello specifico come con la Lazio. Il giocatore probabilmente desiderava di andare più alla Lazio che al Napoli, ma io non chiudo niente anche se la vedo difficile (in riferimento soprattutto alla chiusura coi biancocelesti dopo le parole di Lotito, ndr)”.