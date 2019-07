Elmas arrivato a Villa Stuart per le visite mediche col Napoli, poi la firma sul contratto [FOTOGALLERY]

Ultimissime calcio Napoli - Come riporta il sito di Gianluca DI Marzio, giornalista Sky, giornata di visite mediche in casa Napoli, Elif Elmas infatti è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi ai test fisici, ultimo step prima di firmare il contratto con il club del presidente De Laurentiis. Il calciatore macedone potrà raggiungere questa sera già Dimaro per aggregarsi al resto della squadra e conoscere compagni e Carlo Ancelotti.

Elmas-Napoli, il calciatore a Villa Stuart per le visite mediche

Partito questa mattina da Istanbul con il proprio agente, il centrocampista classe '99 è sbarcato a Fiumicino per poi raggiungere la Clinica della Capitale, cominciando così la sua nuova avventura in Italia.

Clicca sui file in allegato per vedere le foto di Elmas a Villa Stuart.