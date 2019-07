Elmas-Napoli, Repubblica: ha conquistato lo staff tecnico azzurro, sul taccuino altri due nomi

L'edizione odierna di Repubblica scrive sul centrocampo del Napoli ed i possibili acquisti in entrata: "Il Napoli lavora anche a centrocampo. La partenza di Diawara e il futuro incerto di Rog hanno aperto la possibilità ad un innesto da concludere al più presto. E se Veretout resta un affare complicato, il diesse Giuntoli non ha mai mollato la presa su Elmas, ventenne macedone che ha conquistato lo staff tecnico del Napoli. L’affare potrebbe concludersi sulla base di 15 milioni di euro, più o meno la stessa cifra di Erick Pulgar, ancora impegnato in Coppa America e tra i protagonisti con il Cile. La clausola rescissoria ( 12 milioni) rappresenta un affare per un mediano in crescita. Dai radar del Napoli non è sparito neanche Matias Almendra: l’argentino ha deluso al mondiale under 20, quindi il Boca dovrà rivedere le sue pretese per riallacciare i rapporti con la società di De Laurentiis"