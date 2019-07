Elmas-Napoli, Repubblica: è fatta, manca solo l'ufficialità! Le cifre dell'accordo col Fenerbahçe

Calciomercato Napoli - Non solo James Rodriguez dopo Di Lorenzo e Manolas, perchè Carlo Ancelotti vuole rinforzare la rosa per la prossima stagione, in cui vorrà provare "a vincere qualcosa". E vuole farlo, dopo le cessioni di Diawara e probabilmente quella di Rog, con un profilo alla Fabián. Si è espresso così nella prima conferenza stampa stagionale:

"L'idea è di cercare un centrocampista dal profilo di Fabián. Vorremmo un centrocampista come lui: moderno e che può fare tutte le posizioni del centrocampo, che possa stare al centro, a sinistra, da trequartista. Ne abbiamo due di alto livello come Fabián e Zielinski, spero di trovarne un altro".

Napoli, fatta per Elmas: manca solo l'ufficialità: le cifre

Come racconta l'edizione odierna di Repubblica, il Napoli l'ha già individuato e acquistato il nuovo Fabián:

"Aurelio De Laurentiis ha concluso ieri mattina l’acquisto del centrocampista macedone Eljif Elmas. Manca infatti solamente l’ufficialità per mettere il sigillo sulla fulminea trattativa con il Fenerbahçe, che s’è convinto a cedere il suo giovane (19 anni) e talentuoso giocatore in cambio di 15 milioni più bonus. Molto soddisfatto anche Ancelotti, che aggiungerà al suo gruppo un ragazzo con tanti margini di miglioramento e soprattutto un jolly utilizzabile in più posizioni: da tuttocampista moderno".