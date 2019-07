Elmas-Napoli, dalla Turchia rivelano: non solo cash, Giuntoli ha proposto anche uno tra Rog e Younes

Continua la trattativa tra il Napoli ed il Fenerbahce per il trasferimento di Elif Elmas. Dalla Turchia però arrivano novità per quanto riguarda i dettagli del possibile accordo tra le due società. Secondo il portale Asport, Giuntoli avrebbe proposto per Elmas una parte cash ed una contropartita a scelta tra Marko Rog e Amin Younes. Il croato sembra essere però al momento vicino al Genoa per una cifra complessiva di 18 milioni mentre il tedesco ha ribadito più volte la sua voglia di restare a Napoli.