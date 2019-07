Elmas, l'agente: "Era seguito dalle big inglesi, col Napoli può arrivare al top in Europa. Ha prevalso Ancelotti"

Mercato Napoli - Una rincorsa che ha avuto bisogno di tempo. Con un lieto fine. Eljif Elmas è un nuovo giocatore del Napoli e ne è ben felice Carlo Ancelotti che sin dal primo giorno aveva dato il suo placet allo sbarco in azzurro del ‘99 macedone. Tuttomercatoweb intervista così in esclusiva George Gardi, rappresentante di Eljif Elmas, artefice della trattativa con il Napoli.

Elmas al Napoli: non possiamo definirla certo una trattativa lampo

“Fino all’ultimo ci sono stati dei club che hanno cercato di fare suo il giocatore, però ha vinto la volontà del ragazzo di giocare a Napoli. Importante, per me, è stato avere il sostegno dei direttori Giuntoli e Micheli. Anche il Fenerbahce ha dovuto affrontare la cessione più importante della su storia, in fondo”.