Elmas, il padre: "Interesse di squadre italiane, c'è da trattare con il Fenerbahce"

Eljif Elmas, centrocampista del Fenerbahce, è finito nel mirino del Napoli. Un profilo giovane che è terminato nel taccuino di Giuntoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, su di lui c'è anche l'Inter: in particolar modo avvantaggiata per via della sponsorizzazione dell'ex Goran Pandev, che lo conosce in quanto nativo dello stesso paese.

Elmas, il padre: "Interesse di squadre italiane"

Xhevat Elmas, padre del giocatore del Fenerbahce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Makfudbal. Ecco le sue parole.