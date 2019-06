Svolta mercato Roma, il Tempo: "Ceduto El Shaarawy in Cina per 18 milioni". La seconda plusvalenza sarà Manolas?

Ultimissime calcio Napoli - L’annuncio ufficiale dell'incarico triennale a Gianluca Petrachi come nuovo DS della Roma, potrebbe avere risvolti anche in ambito mercato Napoli. Il club giallorosso infatti ha esigenza di monetizzare almeno 40 milioni di euro per esigenze di bilancio entro il 30 giugno. Per evitare quindi sanzioni in ambito Fair Play Finanziario. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Tempo, si è concretizzata la prima cessione a sorpresa.

Calciomercato Napoli, le ultimissime di oggi su Manolas

As Roma news - Secondo il giornale capitolino, non saranno né Dzeko e né Manolas i primi a lasciare la Roma, bensì El Shaarawy, ad un passo dal trasferimento in Cina. Lo Shanghai Shenhua, grazie anche al pressing telefonico del tecnico Sánchez Flores, ha convinto l’esterno con un contratto di tre anni alla spropositata cifra di 13 milioni di euro netti all'anno ed ha praticamente chiuso la trattativa con i giallorossi sulle base di 18 milioni di euro (plusvalenza di 15 milioni).

Alla luce delle premesse iniziali quindi, è presumibile che l'affare Manolas-Napoli, come ampiamente confermato in questi giorni, possa concludersi già nelle prossime ore, a cifre anche inferiori rispetto a quelle circolate inizialmente sul valore della clausola rescissoria. Seguiranno aggiornamenti.