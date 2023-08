Eintracht Francoforte saluta Lindstrom: "Gli auguriamo il meglio al Napoli! Protagonista vittoria Europa League"

Jesper Lindström è un nuovo giocatore della SSC Napoli. L'ex club dell'ala danese, l'Eintracht Francoforte, ha voluto salutarlo tramite un comunicato ufficiale

Jesper Lindström è passato all'Eintracht nell'estate del 2021 come campione danese del Brondby IF. Nella sua prima stagione, l'attaccante ha giocato 39 partite ufficiali con il Francoforte, segnando cinque gol e realizzandone altri nove. Il danese ha collezionato nove presenze e fornito quattro assist nella vittoria della UEFA Europa League da parte dell'Eintracht. Nella finale di Siviglia, Lindström ha giocato 70 minuti contro i Rangers FC (6-5 ai rigori). La scorsa stagione, il nove volte nazionale (un gol) ha segnato sette gol in 27 partite di Bundesliga e nella fase a gironi della UEFA Champions League ha segnato il primo gol in Champions League nella vittoria esterna in casa del Marsiglia (1-0). ).Storia dell'Eintracht Francoforte. Lindstrom ha giocato 80 partite ufficiali con l'Eintracht in tutte le competizioni e ha anche preso parte alla Coppa del Mondo FIFA 2022 come portatore dell'aquila.

Queste le parole del ds del club tedesco Markus Krösche:

“Jesper ha avuto un ruolo importante nel nostro percorso positivo negli ultimi due anni. Ha partecipato alla vittoria del titolo di Europa League, al raggiungimento della finale della Coppa DFB e, ultimo ma non meno importante, nei tanti momenti speciali in Bundesliga con l'Eintracht. Il periodo di Jesper a Francoforte è stato caratterizzato anche da un forte sviluppo individuale, che è anche un buon esempio di come, come club, siamo in grado di portare giocatori di grande talento al livello successivo. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro a Napoli”.