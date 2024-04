Ederson-Napoli: l'Atalanta fissa il prezzo per trattare | ESCLUSIVA

Ederson dell'Atalanta nel mirino del Napoli? Questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha inserito il centrocampista brasiliano tra i nomi che il club azzurro ha in mente per rinforzare la rosa ain quel settore di campo che vedrà gli addii di Piotr Zielinski, Leander Dendoncker, Diego Demme e probabilmente anche Hamed Junior Traorè.

Ederson al Napoli: gli aggiornamenti

Calciomercato Napoli - Stando a quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, l'Atalanta sicuramente cederà il centrocampista Teun Koopmeiners. Sull'olandese c'è il forte pressing della Juventus. per quanto riguarda invece Ederson, che piace molto al napoli, l'idea dell'Atalanta è quella di tenerlo a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile quantificata in 45 milioni di euro. Adesso bisognerà vedere se De Laurentiis vorrà spendere questa cifra per il brasiliano.