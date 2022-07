Dybala tra Napoli e Roma: De Laurentiis gli lascerebbe tutti i diritti d'immagine!

Calciomercato Napoli, novità per Paulo Dybala! Secondo quanto riferisce oggi il Corriere della Sera, la SSC Napoli avrebbe rassicurato l'attaccante argentino per quanto riguarda la cessione dei diritti d'immagine.

Diritti d'immagine Dybala-Napoli

Nonostante le politiche societarie in merito, De Laurentiis si sarebbe detto disposto a lasciare i diritti d'immagine a Dybala. Il problema principale, però, non è rappresentato dai diritti, bensì dalla concorrenza della Roma. José Mourinho vuole Dybala e al momento La Joya non ha sciolto le riserve sul suo futuro.

Paulo Dybala

Petagna al Monza

Sempre per quanto riguarda il calciomercato in attacco, per uno che arriva c'è qualcuno che parte. La prossima cessione in vista, stando a quanto riporta La Repubblica, è quella di Andrea Petagna. L'ex Spal e Atalanta ha già ricevuto un'offerta interessante dal Monza ed è allettato dall'idea di giocare con maggiore continuità nel club lombardo neo-promosso, di proprietà della famiglia Berlusconi.