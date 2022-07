Dybala, oggi il sì: volata Napoli-Roma! ADL offre più soldi, proposta giallorossa più articolata: bonus e clausola rescissoria, le cifre

Calciomercato Napoli, giornata chiave. Può arrivare oggi la scelta dell’argentino per la prossima stagione: giallorossi ancora in vantaggio grazie al tecnico Josè Mourinho. La Roma ha incontrato gli agenti e offerto 4,5 milioni più bonus per quattro anni, ma il Napoli è in agguato con una proposta più ricca e adesso crede nel sorpasso. A snocciolare tutti i dettagli dalla volata tra Napoli calcio e AS Roma è l'edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola.

Dybala Napoli calciomercato

Dybala-Roma, offerta articolata: bonus più clausola rescissoria

Roma-Dybala, ieri finalmente si sono visti finalmente tutti. Novel appunto in qualità di specialista in sponsorizzazioni, l’agente dell’argentino Jorge Antun e il direttore generale della Roma, Tiago Pinto.

Ha offerto agli agenti di Dybala 4,5 milioni a stagione per quattro anni, più i consueti bonus sostanziosi. In teoria non difficili da ottenere, in pratica una rete di salvataggio per il club, visto che l’argentino non è stato esente da guai fisici in tempi recenti. Quindi, aumenti di stipendio legati anche alle presenze effettive in squadra. Per risultare più convincente, Pinto ci ha aggiunto una clausola rescissoria di dimensione segreta, ma non molto elevata, che permetta a Dybala di liberarsi dal contratto con la Roma anche alla fine della prima stagione. Casomai le cose non funzionassero o arrivasse un’offerta irrinunciabile. E lì si sono lasciati. Per qualche ora. Programmando un nuovo incontro più tardi, completo di controproposta.

Napoli-Dybala, controproposta azzurra

II Napoli ha contrattaccato con un’offerta economica superiore a quella della Roma e i rappresentanti del giocatore recitano superbamente la parte del Cavalier Tentenna.

Ieri per la prima volta ieri Luciano Spalletti si è aperto a parlare di Dybala: «Leggo sui giornali che per lui ci sono diverse squadre. Probabilmente le sue richieste sono alte e tutto ciò impone alla società di pensarci bene. È chiaro che nei tifosi la preoccupazione per le partenze c’è e se non gli facciamo vedere la qualità a cui erano abituati diventa difficile». Insomma, ci credono da una parte e ci credono dall’altra. Plausibile che oggi stesso Dybala faccia sapere.