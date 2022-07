Dall'Inghilterra - Manchester United su Dybala, contatti con l'agente: da battere quattro squadre (compreso il Napoli)

Calciomercato Napoli. Si infiammano le trattative attorno a Paulo Dybala. L'attaccante argentino, svincolato dalla Juventus, è una suggestione anche per il Napoli nonostante le difficoltà e le cifre per un'operazione del genere.

Dybala Napoli calciomercato

Calciomercato Napoli, Manchester United su Dybala

All'asta per Dybala, secondo il Daily Mail, si sarebbe inscritto anche il Manchester United: il nuovo allenatore Ten Hag ha avuto dei contatti con l'entourage dell'attaccante che sarebbe il sostituto deputato del partente Cristiano Ronaldo. Al momento i Red Devils stanno valutando il da farsi, ma dovranno fare i conti con un'agguerrita flotta di aspiranti acquirenti per Dybala: oltre al Napoli, in lizza ci sono anche il Tottenham, l'Inter ed il Milan.