Bucchioni: "Dybala va all'Inter, Koulibaly rifiuta la Juve!"

Enzo Bucchioni, giornalista di Tmw, commenta l'andamento del calciomercato estivo nel suo consueto editoriale su TWM:

"Dybala l’aveva promesso ai tifosi juventini, ma non l’ha fatto: andrà comunque all’Inter. Alla faccia della rivalità e di una storia di amore e lacrime. Che s’ha da fa’ pe’ campa’. C’è però ancora chi a certi valori è attento e attaccato come Koulibaly che secondo indiscrezioni che abbiamo raccolto nel giro del mercato, avrebbe rifiutato un’interessante offerta della Juventus.

Brucia ancora la rivalità, quegli anni con lo scudetto in ballo e il rispetto dei tifosi napoletani ai quali il senegalese, anche se andrà via, è comunque legatissimo. Questo ci racconta, però, che finalmente la Juventus s’è decisa a cercare un altro centrale di grande affidabilità perchè si parla di centrocampisti e attaccanti quando la difesa forse è il reparto messo peggio. Se pensate che Chiellini quando riusciva a giocare era ancora il migliore, se riflettete sulla parabola discendente di Bonucci (in Nazionale imbarazzante) e su un DeLight che pensa al suo futuro altrove, vi rendete conto dello stato delle cose.

Lo scambio Acerbi-Rugani proposto qualche settimana fa alla Lazio è in stand-by e se non sarà Koulibaly, un difensore importante serve ai bianconeri e allora riflettere su Bremer che l’Inter non chiude e altra idea che scriveremo più avanti, il Milan osserva e la Juve potrebbe tentare il sorpasso".