CorrSport - Dybala ha detto sì alla Roma, accordo trovato stanotte: niente Napoli

L'edizione online del Corriere dello Sport apre con una bomba di mercato in merito al caso del momento: Paulo Dybala. Il giocatore argentino sembra aver deciso di accettare la Roma. A riportarlo è un pezzo a firma del direttore Ivan Zazzaroni. Ecco un breve stralcio:

Paulo Dybala

"Questa notte alle 2 Paulo Dybala ha detto sì alla Roma, oggi la società prova a chiudere. C’è voluta anche la chiamata di Mou, una settimana fa, quella che nel bel mezzo di un mercato demenziale vuol dire «Paulo, ci tengo davvero ad averti con me. Ci divertiremo insieme. E vinceremo». Come e più di una stretta di mano (di una volta). Un contratto con i numeri non detti - fra gentiluomini - ma risaputi. Dunque arriva Dybala ed è tutto merito di Mourinho? A Milano qualcuno avrebbe detto subito "grazie a Moratti", nobile quanto amabile spendaccione. Ma un merito bisogna darlo anche a Tiago Pinto, tormentato dai numeri e da ostacoli di ogni genere, e anche a Maurizio Lombardo, Dybaliano della prima ora".