Durante a CN24: "Almendra? Non spenderei cifre folli. Altro che Lozano, prenderei un altro nome per sostituire eventualmente Insigne"

Calciomercato Napoli - Sabatino Durante ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Il valore di Allan è aumentato con la vittoria della Coppa America da prte del Brasile pur non essendo stato un titolare inamovibile. la valutazione era già alta, credo che alla fine questo possa portare il Psg a fare una trattativa vera con il Napoli per il ragazzo perchè finora non c'è mai stata. Per il rinforzo in mezzo al campo tutto passa da questo aspetto e da James Rodriguez. Almendra? E' un buon calciatore, non spenderei cifre astronomiche su elementi che non stanno giocando con conitnuità. In linea generale non venderei Insigne: per me Lozano è inferiore a lui, vedrei bene Everton che è stato protagonista in questa Coppa America"