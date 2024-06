Dovbyk-Napoli, Gazzetta: nei prossimi giorni incontro Manna-intermediari, c'è anche il piano B

Calciomercato Napoli. Il nome di Artem Dovbyk, bomber ucraino del Girona e capocannoniere dell'ultima Liga, è balzato in cima ai rumors per la sostituzione di Victor Osimhen al Napoli.

Dovbyk piace molto a Conte, ma la trattativa tra Napoli e Girona (che chiede 40 milioni) ancora non è conclusa. Ecco cosa scrive in merito La Gazzetta dello Sport:

Il d.s. Manna ha già una lista di possibili eredi di Osimhen. Già detto di Lukaku, sono tenuti in forte considerazione anche Artem Dovbyk del Girona, che ha una clausola da 40 milioni, e Santiago Gimenez del Feyenoord, dal cartellino leggermente più oneroso. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con gli intermediari dell’ucraino, per appurare la fattibilità dell’operazione. Eventuale, ovviamente. E tale rimarrà, finché Osimhen non sarà liberato.