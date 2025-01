Dorgu-Manchester United, l'annuncio da Lecce: ecco il piano del club

Ultimissime Calcio Napoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il professor Andrea Sperti, giornalista di Pianeta Lecce: “Dorgu? Corvino incontrerà il Manchester United, ma non vuole cedere il giocatore adesso. L’intenzione del Lecce è di tenere il calciatore, rimandando l’addio a giugno. Possibile una cessione oggi con un prestito in Puglia fino al termine del campionato. Corvino ascolterà tutte le proposte, e la sensazione è che c’è la volontà di accettare un’offerta valida. Si parte da una valutazione di 40 milioni di euro, non penso ai 35 di cui si parla. Da quello che mi risulta Dorgu sogna la Premier, e sarebbe questa la sua preferenza. Oggi prenderlo significa guardare al futuro, acquistando un giocatore duttile e che può soltanto migliorare”.