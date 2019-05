Doppio sì in arrivo per Zielinski: non solo il matrimonio, per il polacco è in arrivo il rinnovo del contratto col Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI - Doppio sì in arrivo per il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski, prima il matrimonio poi il contratto? Pare proprio di sì, secondo quanto raccontato dall'edizione odierna del Corriere delo Sport.

"Zielinski sarà protagonista di un periodo di scelte decisamente importanti per la sua vita: tra un paio di settimane sposerà in Polonia la splendida Laura e successivamente, a cavallo del ritiro del Napoli di Ancelotti, in programma a Dimaro dal 6 luglio, tornerà a dedicarsi al prolungamento del contratto con il club di De Laurentiis. Il rapporto tra Piotr e la società azzurra scadrà nel 2021 e il suo manager, Bolek, tratta già da un po' di tempo con il presidente De Laurentiis. La volontà comune è quella di proseguire"