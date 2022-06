Djuric, l'agente: "Napoli? Felici della stima. Aperti al dialogo con la Salernitana sul futuro"

Calciomercato Napoli - Fra i nomi valutati per il vice-Osimhen, nelle scorse settimane è spuntato anche quello di Mlan Djuric della Salernitana. Del suo futuro, e dell'interesse dei partenopei, ne ha parlato il suo procuratore.

Calciomercato Napoli, parla l'agente di Djuric

Vittorio Sabbatini, agente di Djuric, ha parlato ai microfoni di FootballNews24.it, anche dell'interesse della SSC Napoli:

Molte presenze in campionato con diversi gol importanti per il risultato finale conseguito dalla Salernitana: è stata la stagione della definitiva consacrazione per Milan Djuric?

"Considerato e premesso che quella appena conclusa sia stata un’annata ottima per il giocatore, l’impegno personale è quello di fare ancora meglio nell’arco della prossima".

Djuric-Napoli

In seguito alle notevoli prestazioni, il calciatore avrebbe attirato l’attenzione di diverse compagini. Tuttavia, si è sicuramente creato un forte legame con la città di Salerno: resta viva l’ipotesi permanenza?

"Il legame con la piazza è assolutamente innegabile, anche perché Djuric ha vissuto da vero protagonista i quattro anni appena trascorsi. In maniera sostanziale, ha felicemente contribuito al raggiungimento dei traguardi del club. Tutto questo ha fatto vivere al calciatore un’esperienza importante sia dal punto di vista professionale che emotivo. Siamo assolutamente aperti e disponibili al dialogo con la società al fine di confrontare le posizioni. L’entusiasmo e l’ambizione del presidente Iervolino e dell’AD Maurizio Milan sono altamente contagiose anche per noi".

In merito alla situazione Djuric, sarebbe spuntato un presunto interesse da parte del Napoli: è uno scenario che il calciatore gradirebbe?