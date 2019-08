Diego Costa-Napoli, Gazzetta: ADL disposto a prenderlo in prestito secco, posta una condizione sull'oneroso ingaggio

Calciomercato Napoli - Il mercato chiude il 2 settembre e c'è chi non chiude definitivamente la porta ad un grande colpo del Napoli in extremis. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non è da scartare, anche se resta molto complessa, la pista che porterebbe gli azzurri sull'attaccante Diego Costa dell'Atletico Madrid. Ecco cosa scrive l'edizione odierna della rosea sul bomber della squadra allenata dal Cholo Simeone:

"Un Napoli con le antenne alzate negli ultimi giorni di mercato, in entrata come in uscita. Per il centravanti De Laurentiis fino in fondo monitora la situazione Icardi, sempre più complicata. Al tempo stesso la possibile apertura dell’argentino a una proposta dell’Atletico potrebbe spianare agli azzurri la pista che porta a Diego Costa, il cui procuratore è il potentissimo Mendes. Anche qui il Napoli sarebbe disposto a trattare per un prestito secco con i colchoneros, che dovrebbero caricarsi anche parte dell’onerosissimo contratto, da oltre 10 milioni di euro netti. I tempi appaiono ristretti per una operazione complessa"