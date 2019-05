Diawara in uscita: club di Premier e Bundesliga su di lui, Giuntoli pronto a rimpiazzarlo

Calciomercato Napoli - Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista di spessore e carattere in mezzo al campo. E Amadou Diawara potrebbe rappresentare una pedina in uscita per la squadra di Carlo Ancelotti, come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport. La SSC Napoli pensa anche alle cessioni che potrebbero arrivare nella prossima sessione di calciomercato, per aprire spazio a nuovi arrivi e porare soldi in cassa per i futuri investimenti.

Cessioni Napoli, Diawara in uscita

Il quotidiano Corriere dello Sport specifica che ci sono varie squadre interessate a lui nonostante una stagione vissuta quasi nel buio totale. Sia club di Premier League, come l'Arsenal, ma anche di Bundesliga, come l'Herta Berlino infatti sono sulle tracce del giovane centrocampista del Napoli, che ha passato quasi tutta la seconda metà di stagione out per infortunio.