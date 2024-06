Di Marzio annuncia: "Ecco la data della firma di Antonio Conte col Napoli"

Ultime notizie calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, collega esperto di calcio mercato di Sky Sport, ha parlato così della firma di Antonio Conte con il Napoli:

Attraverso il suo portale, Gianluca Di Marzio ha aggiunto:

"Il Napoli aspetta Antonio Conte. Per l'ex Juventus e Inter manca ormai soltanto la firma che precederà l'annuncio ufficiale. L'incontro tra il pugliese e il club azzurro è fissato per la giornata di mercoledì 5 giugno. Cresce l'attesa per l'annuncio di Antonio Conte. Mercoledì 5 giugno è in programma il tanto atteso incontro con la dirigenza del Napoli, in cui potrebbe esserci la firma".