Gazzetta - Ancelotti ha dato il suo assenso a Di Lorenzo dell'Empoli, affare nel vivo dalla prossima settimana

Se dovesse arrivare la Champions, Josip Ilicic non si muoverà dall'Atalanta. La discussione, in ogni modo, entrerà nel vivo dalla prossima settimana a bocce ferme e a verdetti ufficializzati. Lo afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "Lo stesso discorso verrà fatto per l’esterno goleador Di Lorenzo dell’Empoli: Ancelotti ha dato il suo assenso"

Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli e obiettivo del Napoli sul mercato, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport.

Di Lorenzo sogna il Napoli - Calciomercato

«Alla mia fidanzata Clarissa ho promesso che se l’anno prossimo dovessi andare in una grande ci sposeremo»

Il Napoli è alle porte

«Lo dite voi»

In pole

«Io devo pensare a Inter-Empoli, ci giochiamo la vita»

Ne parleremo: ma se fosse proprio Napoli il tuo futuro?

«Sarebbe un sogno, fatemi sognare. E poi penso, ma non scrivetelo, che i rapporti tra i club hanno portato in passato a operazioni come Hysaj, Mario Rui, Valdifiori. Quasi come se fosse un messaggio del destino»

Lo scriviamo

«Ormai è andata. Oh, ma che titolo farete?»

Divertiamoci

«Anche il 2-1 al Napoli è stato bello...»

Allora te le cerchi...

«Non sono insensibile alle voci di mercato. Mi danno la giusta carica, sapendo che l’Empoli ha la precedenza. Sono grato al direttore sportivo Accardi che ha avuto il coraggio di pescarmi in serie C e di darmi una chance. Senza certi passaggi, senza il coraggio di chi decide di puntare su di te, resti anonimo»

Dove andrebbe Di Lorenzo se potesse scegliere un campionato diverso dalla serie A?

«In Premier. Intensità, fisicità, cross su cross, battaglie. Mi piace troppo. Ma resto volentieri qui»

Altrimenti il Napoli sfuma..