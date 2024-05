Biasin annuncia: "Accordo Di Lorenzo-Juventus, adesso tocca trovarlo con ADL!"

Calciomercato SSC Napoli - Nel suo editoriale per TMW, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato del futuro di Giovanni Di Lorenzo così:

"La Juve invece è avanti. O meglio, Giuntoli sembra realmente aver ingranato la quinta. Di Gregorio è un affare fatto, con Di Lorenzo c’è un accordo (anche se bisogna passare dal solito DeLa), Koopmeiners resta un obiettivo (carissimo, ma non del tutto impossibile), Fagioli sarà in qualche modo un altro nuovo acquisto e, insomma, il dirigente bianconero sta facendo di tutto per consegnare a Thiago Motta una squadra che sia il più possibile funzionale alla sua idea di calcio. È solo l’inizio, ma sembra un buon inizio".