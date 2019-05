Napoli-Di Lorenzo, TMW: "Sorpasso della Roma: ora sono in pole"

Mercato Napoli, Tuttomercatoweb - Giovanni Di Lorenzo, sorpresa dell’Empoli in questa annata. Non mancano i rumors, le richieste, ma pure le offerte. Oltre il Napoli di Aurelio De Laurentiis, sono diversi i club esteri sul calciatore, oltre poi la Roma in Serie A. La SSC Napoli, ha il gradimento del giocatore.

Tuttomercatoweb, Calciomercato - Roma sorpassa il Napoli per Di Lorenzo

C’è stato un sondaggio del Napoli ma la trattativa più calda è quella con la Roma. C’è il placet dell’Empoli a trattare e anche il gradimento del giocatore. La Roma è in pole per Di Lorenzo.