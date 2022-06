Deulofeu-Napoli, dallo spagnolo è arrivato un messaggio: i dettagli

L'accordo con Deulofeu c'è ed è già un'ottima base. Anzi un incentivo a mettere a punto l'accordo con l'Udinese, in rampa di lancio dopo il contatto tra De Laurentiis e Pozzo secondo il Corriere dello Sport.

«Vieni da noi», gli scrivono centinaia di tifosi:

“E lui, nel corso di una specie di botta e risposta inaugurato su Instagram, dopo aver dribblato praticamente tutte le domande di mercato legate a qualsiasi opzione, fa uno strappo alla regola e si pronuncia sul Napoli.

Cosa ne pensa, Gerard? «Ho grande rispetto, società top». Parole che in pieno mercato, in un momento definito delicatissimo dai club, valgono un gol in rovesciata”