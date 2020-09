Tuttosport - Il Napoli chiude per Deulofeu, c'è anche l'ok di Gattuso! Novità sulla formula dell'affare

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport del possibile arrivo in azzurro in prestito di Gerard Deulofeu dal Watford.

Deulofeu-Napoli, c'è l'ok di Gattuso

"A Gattuso, però, serve un altro esterno offensivo a destra ed il club lo accontenterà prendendogli un profilo di qualità con la formula del prestito. Gerard Deulofeu, 26enne spagnolo di proprietà del Watford, ha ricevuto il gradimento di Gattuso, anche perché conosce la Serie A avendo giocato per 6 mesi al Milan. Il club della famiglia Pozzo è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto perché, essendo retrocesso nella B inglese, ha la necessità di eliminare ingaggi importanti come i 3,5 milioni di euro percepiti all’anno da Deulofeu".

CalcioNapoli24.it lo scorso 11 settembre vi aveva parlato in esclusiva assoluta di questa possibilità sottolineando però che il giocatore valutava tante possibili destinazioni e che Napoli non era certamente in cima alla lista, anzi c'era la Lazio nel nostro paese in vantaggio nella corsa all'ex Barcellona per la possibilità di giocare in Champions.

L'unico ostacolo era la formula dell'affare. Il Watford preferiva cederlo a titolo definitivo (richeista di 20 milioni, ndr) mentre la Ssc Napoli ha sempre spinto per il prestito e pare che nelle ultime ore ci sia stata un'accelerata in tal senso. Questa insolita finestra di mercato, fatta di tanti scambi e prestiti, sembra aver convinto la famiglia Pozzo, proprietà italiana del club inglese, ad accettare questa formula di trasferimento provvisori piuttosto che tenere in casa un giocatore scontento e con un ingaggio fuori portata per la Championship.