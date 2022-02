Dalla Spagna - Depay erede di Insigne! Napoli e Barcellona già a lavoro per trovare un accordo

Ultimissime calciomercato Napoli. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Fichajes.net, la SSC Napoli starebbe pensando a Memphis Depay come sostituto di Lorenzo Insigne.

Mercato Napoli, Depay per sostituire Insigne?

Il capitano azzurro si trasferirà a Toronto il prossimo luglio dopo il mancato rinnovo in azzurro e Giuntoli avrebbe scelto l'attaccante del Barcellona per sostituirlo. Secondo la stampa spagnola, Barcellona e Napoli sarebbero già a lavoro per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.